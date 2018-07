DJ Khaled donne des nouvelles de Demi Lovato

DJ Khaled a tenu à rassurer les fans de Demi Lovato qui s’inquiètent pour son état de santé. La chanteuse de 25 ans est toujours à l’hôpital, où elle a été emmenée en urgence après avoir été retrouvée inanimée chez elle, à Hollywood Hills. D’après plusieurs médias, elle aurait fait une surdose. Elle avait avoué peu avant son hospitalisation, en sortant son titre Sober, qu’elle avait rechuté dans ses addictions après six ans de sobriété.

Selon le rappeur et producteur, la jeune femme va s’en sortir. «J’adore Demi et Demi va aller bien. J’ai entendu dire qu’elle allait mieux», a-t-il déclaré à TMZ, avant de lui envoyer un message: «Je t’aime et tous tes fans t’aiment... Elle va aller mieux. Dieu est grand».

Demi Lovato et DJ Khaled sont partis en tournée ensemble cette année (18) et ils ont aussi travaillé tous les deux sur la bande-originale du film Disney, Un raccourci dans le temps.

Malgré les propos rassurants de DJ Khaled, une source a confié à TMZ que Demi Lovato est «très, très malade». Elle souffrirait de nausées extrêmes et de fortes fièvres – des complications qui seraient liées à son overdose. Demi Lovato est depuis six jours maintenant au Cedars-Sinai Hospital de Los Angeles et sa sortie du centre de soin n’a toujours pas été évoquée.