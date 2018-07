Incendie dans un champ agricole de Rimouski

Les pompiers de Rimouski ont combattu, mardi après-midi, un incendie qui s'est déclenché dans un champ agricole du quartier Sainte-Blandine. Le temps sec et la négligence humaine seraient en cause.

Ce sont des automobilistes qui ont d'abord aperçu la fumée dans le champ situé en bordure de la route 232. Rapidement, une vingtaine de pompiers de Rimouski sont arrivés sur place pour combattre le brasier qui s'étendait déjà sur plusieurs dizaines de mètres carrés.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

«Évidemment, un feu de champ ça prend beaucoup d'ampleur rapidement. On a donc besoin de ressources le plus rapidement possible pour être capable de circonscrire l'incendie», a expliqué Serge Bouchard, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Rimouski.

Les vents soutenus et le temps sec ont compliqué le travail des pompiers. Selon Serge Bouchard, «l'herbe est très courte et très sèche. À ce moment-là, le feu se propage au niveau du sol à une vitesse foudroyante.»

L'agriculteur à qui appartient le champ s'explique mal comment l'incendie a pu se déclarer. Mais il a quand même sa petite idée.

«Des gens m’ont dit que deux jeunes montaient dans le champ. Je n’ai pas fait d'opération, rien. C'est une cigarette, pas la machine qui a fait ça», a soutenu Denis Boucher.

Une malchance dont il se serait bien passé, lui qui est confronté à un été très difficile comme tous ses collègues agriculteurs.

«C'est extrêmement sec. On voit que le fond du terrain est jaune. Quand on fauche, il faut tout le temps vérifier», a-t-il ajouté.

Heureusement, l'incendie a été maîtrisé en un peu plus d'une heure.