Le faux parti politique d’une boutique érotique ciblé par une enquête

Un faux parti politique mis sur pied en juin par une entreprise de boutiques érotiques dans le but de faire de la publicité fait l’objet d’une enquête du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Le DGEQ procède à une analyse de la situation du « Parti rose Éros », dont le nom est réservé depuis le 6 juin dernier, parce que la démarche de la chaîne Éros et compagnie pourrait être illégale en période électorale, selon ce qu’a révélé La Presse canadienne mardi.

« Parti sexyste »

Sur la page Facebook de la formation qui se considère comme le « seul parti sexyste au Québec », on peut notamment voir une publication où apparaît le ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Une autre dénigre à l’aide d’un jeu de mots la Coalition avenir Québec.

La page n’a rien de politique, mis à part des références aux élections à venir et des promesses électorales humoristiques. Elle sert plutôt à faire des tirages pour des strings roses et à annoncer le gagnant du jour. D’autres accessoires classés 18 ans et plus peuvent aussi être remportés.

Fausse chef

Or, toute dépense électorale, « pour notamment favoriser ou défavoriser directement ou indirectement l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti » doit être autorisée par un agent officiel, selon le DGEQ.

« On a bien fait nos devoirs. On a fait des démarches légales et on nous a confirmé [au DGEQ] que tout était bien », a indiqué à La Presse canadienne la fausse « chef » du parti, Anne-Marie Ruel, qui est en fait directrice des présentations à domicile chez Éros et Compagnie.

« On ne va pas siéger à l’Assemblée nationale et il n’y aura pas de vote pour le Parti rose », a-t-elle ajouté.