Le processus de régénération de la forêt pourrait prendre 30 ans

L’incendie de forêt de Labrieville est maintenant maîtrisé. Un vaste territoire de près de 130 kilomètres carré, où se déroulent de nombreuses activités de villégiature dont le trappage, a été touché par le brasier. La régénération de la forêt pourrait prendre entre 20 et 30 ans.

Certaines espèces se trouvant dans la forêt boréale profiteront du passage du feu comme le pin gris et l’épinette noire, puisque leurs cônes ont pu s’ouvrir avec la chaleur et laisser s’échapper des graines. Le tremble et le bouleau repousseront aussi rapidement.

«Selon les différents types de milieu, la régénération va se faire plus ou moins rapidement, a expliqué Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière au Centre de foresterie des Laurentides chez Ressources naturelles Canada.

«On pourrait s’attendre d’ici les 20 à 30 prochaines années, à ce qu’il y ait une certaine fermeture du couvert forestier si la régénération s’est bien effectuée, si évidemment le feu est passé à un endroit où les arbres portaient des cônes. Ce n’est pas toujours le cas si, par exemple, le feu est passé dans une jeune plantation», a-t-il ajouté.

Avec les changements climatiques, le nombre et l’intensité des feux de forêt risquent d’être plus importants d’ici la fin du siècle.

«Plus il y a de feux, plus l’intervalle entre les feux devient court, plus le risque est grand que des forêts jeunes passent au feu. Si ces forêts sont trop jeunes, les arbres ne portent pas nécessairement de cônes. Par conséquent, les accidents de régénération peuvent être plus importants», a illustré Yan Boulanger.

Impact sur la chasse?

L’incendie de Labrieville a aussi eu des impacts sur les activités de chasse qui sont nombreuses dans le secteur. «On va se déplacer ailleurs», a dit Jean-Luc Kanapé, un chasseur qui a des terres dans le secteur.

La végétation générée après un incendie de forêt est souvent favorable à certaines espèces. «L’ours en particulier adore les bleuets. Il va revenir sur le secteur, comme l’orignal aussi», a ajouté M. Kanapé.