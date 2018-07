Les syndicats affichent le long des autoroutes à Québec

La coalition de syndicats lance une nouvelle offensive d'affichage anti-libéraux et caquistes, cette fois en bordure des autoroutes à Québec.

Après avoir affiché sur les poteaux municipaux le long des principales artères de la circonscription de Tashereau, les syndicats ont récidivé avec des panneaux publicitaires beaucoup plus massifs le long des autoroutes Charest et Laurentienne.

Les affiches sont identiques à celles qui avaient causé la controverse à Québec et que la Ville a retirées il y a plus d'une semaine. Les pancartes qui présentent toutes les apparences d'affiches électorales, lancent le message que les caquistes et les libéraux, c'est «du pareil au même» et qu'«on mérite mieux».

On devrait savoir mercredi si la Ville de Québec accordera une permission d'affichage pour les petites pancartes en ville. Les syndicats ont déjà laissé entendre qu'ils allaient de toute façon «faire ce qu'il faut» pour s'afficher, quoi que la Ville choisisse.