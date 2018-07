L'ex-policier accusé de trafic de drogue était «stressé qu’on découvre sa double vie»

L’ex-policier du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), Jean-Bernard Lajoie, utilisait le Centre de renseignement policier du Québec (CRPQ) à ses propres fins parce qu’il était «stressé qu’on découvre sa double vie [de] consommateur de cocaïne».

C’est l’argument présenté par la poursuite lors des plaidoiries au terme du procès de l’ex-policier de Québec accusé d’utilisation non justifiée d’un ordinateur, abus de confiance et trafic de cocaïne. «Alors qu’il était agent de la paix, il avait une double vie, il était consommateur de cocaïne», a plaidé Me Pierre-Alexandre Bernard.

«M. Lajoie était stressé qu’on découvre sa double vie», a-t-il indiqué pour expliquer les 29 vérifications de sa plaque d’immatriculation au CRPQ. L’utilisation de ce logiciel à des fins personnelles va à «l’encontre d’une directive» du SPVQ et peut mener à des accusations criminelles comme dans le présent dossier.

Quant aux accusations de trafic de stupéfiants, la couronne a expliqué que le fait de «donner» de la drogue à une personne «constitue un trafic». Deux femmes sont venues raconter avoir fait de la cocaïne chez Jean-Bernard Lajoie après avoir été invitées par celui-ci.

«C’est lui-même qui amène le sujet de la drogue à une mineure», a rappelé le procureur. Quant à l’autre femme, «les lignes sont déjà prêtes pour la consommation à son arrivée» selon la preuve.

Aucune preuve

Selon la défense, la couronne n’a cependant pas fait la preuve hors de tout doute des accusations déposé contre l’ex-policier. Sur l’utilisation du CRPQ, la défense a soumis qu’il n’y avait aucune directive qui interdisait «d’inscrire sa propre plaque d’immatriculation».

La défense ajoute qu’il n’y a «aucune preuve qu’il le faisait à des fins personnelles» et que la preuve est «totalement inexistante».

Quant à la drogue consommée, une fois de plus la défense a plaidé qu’il n’y avait aucune évidence qu’il s’agissait de cocaïne, et ce malgré le témoignage de deux femmes. «Des substances poudreuses, blanchâtres et intoxicantes il y en a plusieurs», a fait valoir Jean-Roch Parent.

Les deux témoins n’avaient donc pas les compétences pour déterminer de quel type de drogue il s’agissait exactement selon l’avocat. Jean-Bernard Lajoie revient en cour le 7 septembre prochain pour la décision sur culpabilité.