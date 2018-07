Marie-Lyne Joncas fait rire les internautes avec cette photo souvenir!

Marie-Lyne Joncas a publié une photo souvenir pour le moins surprenante, lundi, sur son compte Instagram.

Sur cette photo prise au tournant du millénaire, on peut voir la jeune femme en compagnie de Louis-José Houde, au regard ténébreux, portant un t-shirt de Félix le chat.

«Rien à rajouter. Tout y est. #LouisJoseHoude #groupie», a écrit la jeune humoriste qui fait partie du duo Les grandes crues.

La photo vintage a visiblement plu aux internautes, car la publication a amassé plus de 10 000 mentions «j’aime» en quelques heures et a été commentée à plus de 150 reprises.

Les grandes crues, duo formé de Marie-Lyne Joncas et Ève Côté, sont en tournée partout à travers la province jusqu’au printemps prochain.