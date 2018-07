Pas de vin de la SAQ sur Amazon

Les Québécois ne sont pas à la veille de pouvoir acheter leurs bouteilles de vin sur Amazon parce que la Société des alcools du Québec préfère de loin son site à celui du géant américain.

«Non, on ne cherche pas à s’intégrer à Amazon, que ce soit pour les produits sans alcool ou avec alcool. On a un site web qui est fonctionnel et populaire. On reste là-dessus», lance au «Journal de Montréal» son porte-parole Mathieu Gaudreault.

Au dernier exercice, la SAQ a fait des ventes de 38,7 millions $ sur son site SAQ.com, correspondant à un maigre 1,2 % de ses ventes totales de 3,2 milliards $. Malgré ses résultats modestes, pas question pour la société d’État de regarder du côté d’Amazon.

«La SAQ est très satisfaite de la performance de SAQ.com. Notre site web se trouve d’ailleurs, cette année, au 6e rang du palmarès international E-Performance Barometer», dit-il.

M. Gaudreault ajoute que les ventes sur le web ont augmenté par rapport à l’an dernier, passant de 26 millions $ à 38,7 millions $ aujourd’hui, un bond de près de 49 %, note-t-il.

Besoins pressants

La semaine dernière, Molson Coors a annoncé qu’elle se lançait dans la vente de bière sans alcool sur Amazon en proposant sa lager Coors Edge en paquet de 6 ou 12.

«Les Canadiens ont tendance à considérer le magasinage en ligne pour les occasions plus urgentes et sont susceptibles de magasiner en ligne pour la bière quand ils en ont besoin tout de suite», souligne sa porte-parole, Jessica Viera Teixera.

Ils achètent leur bière sur le web parce c’est plus facile (26 %), plus rapide (19 %), que ça leur fait gagner du temps (17 %) ou parce qu’ils veulent l’avoir le jour même ou le lendemain (38 %), selon une étude interne de Molson.

L’arrivée du brasseur de 18 milliards $ sur Amazon a fait un pincement au cœur aux plus petits joueurs comme la Microbrasserie Le Bockale, de Drummondville.

«On pensait être les premiers au Canada à le faire. J’ai justement le cartable à côté de moi», partage son directeur général Michael Jean qui aurait bien aimé offrir sa #0.3712-A ou sa Trou Noir sans alcool avant Molson sur Amazon.

Sans alcool seulement

Du côté de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), on rappelle qu’une boisson de moins de 0,5 % d’alcool n’est pas considérée comme alcoolique. Sa vente ne relève donc pas de sa responsabilité.

«Au Québec, la vente des boissons alcooliques, soit de plus de 0,5 %, n’est autorisée que si celle-ci est faite par un titulaire de permis d’alcool, ce qui n’est pas le cas pour Amazon», conclut sa porte-parole Janick Simard.

«Le Journal de Montréal» n’a pas pu joindre Amazon hier.

SAQ.com

Ventes: 38,7 millions $

Connexions: 33 millions

Produits: 12 000

Caisses: 22,7 millions

Coût de la livraison

Domicile: 12 $ (trois à cinq jours ouvrables)

En succursale: gratuit avec une commande de 75 $ et plus

Source: SAQ