Près de deux tonnes de tabac de contrebande saisies

Deux opérations policières menées à Saint-Anicet, en Montérégie, ont permis la saisie de plus de deux tonnes de tabac de contrebande et mené à l’arrestation de trois Québécois.

Le 18 juillet dernier, les membres du Groupe de travail régional de Cornwall (GTRC) ont repéré une transaction impliquant un individu dans un bateau et un sur les rives, le GTRC a ainsi saisi 634 kg de tabac de contrebande, un bateau et un véhicule. La police de Châteauguay a par la suite localisé un deuxième véhicule dans la région de Châteauguay. Un homme de 27 ans, originaire de Belœil, a été arrêté et pourrait faire face à des accusations de contrebande de tabac en vertu de la Loi sur l'accise.

Au cours de la soirée, un autre échange a été observé entre un individu dans un véhicule commercial et un autre dans un bateau situé sur une propriété privée riveraine dans la région de Blainville. De plus amples recherches ont permis de mettre au grand jour le déchargement de tabac de contrebande sur les rives et dans un véhicule. Le GTRC a arrêté deux hommes et saisi un total de 1384 kg de tabac haché fin non estampillé, ainsi que le véhicule destiné à transporter le produit de contrebande.

Jean-François Veilleux de Terrebonne et Antoine Jean de Valleyfield, font face à des accusations en vertu de la Loi de 2001 sur l'accise. Ils ont été remis en liberté sous promesse de comparaître le 4 septembre prochain.

Le GTRC est une force policière mixte composée de la Gendarmerie Royale du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario et du ministère des Finances de l’Ontario.