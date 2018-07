Une grande demande inoubliable dans un champ de maïs

Un New-Yorkais a mis le paquet pour faire la grande demande à sa copine: «Allie, veux-tu m'épouser?», a-t-il écrit en lettres géantes dans un champ de maïs pour l'immortaliser du haut des airs.

On peut d’ailleurs dire que ces deux-là se sont trouvés. «Travis me fait me lever à chaque jour avec l’intention d’être la meilleure version de moi-même», a confié la future mariée.

capture d'écran, CNN

Travis Dexler et Allie Randall se sont rencontrés il y a un an pile, à une fête chez le frère de cette dernière. «Nous avons grandi tout près l’un de l’autre, on ne s’était jamais rencontrés, et ma mère est tombée sur Travis et lui a demandé, sans détour, s’il était célibataire», a relaté Allie.

«Je ne peux toujours pas expliquer pourquoi j’ai été conquis dès le premier jour, mais c’était comme si j’avais passé les derniers mois à rechercher ce moment, et puis boum! Ça a cliqué», a rétorqué pour sa part Travis.

capture d'écran, CNN

Le jeune homme a eu l’idée de la demander en mariage en se servant d’un champ de maïs, un projet qui l’a rapidement obsédé. «Je n’en dormais plus... Qu’est-ce qui se passerait si, par exemple, j’oubliais une lettre dans ‘’Allie, veux-tu m’épouser?’’ Ça serait un peu étrange», a-t-il raconté.

Il a donc imprimé des plans sur du papier millimétré, utilisant les rangs de plants comme des guides pour s’orienter. Et, bien sûr, il a réussi à ne pas oublier une seule lettre.

capture d'écran, CNN

Quand il lui a finalement montré une photo du champ prise depuis un drone, sa douce a répondu oui... après un petit délai d'attente.

«Je pense que j’ai eu besoin de relire ce que j’y voyais 5 ou 6 fois avant de réaliser: oh mon Dieu! Je suis la Allie sur la photo!» se remémore la jeune femme, qui oscillait alors entre le rire et les larmes d’émotion. «Puis je me suis dit que je devrais probablement répondre à la question plutôt que de le laisser poireauter.»

On ne connaît toutefois pas encore la date à laquelle les tourtereaux convoleront en justes noces.