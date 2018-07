Vers une entente entre Val-David et la communauté hassidique?

Au lendemain de la menace de Val-David d’avoir recours au tribunal à l’endroit de membres de la communauté juive hassidique pour non-respect de la réglementation municipale, les deux parties ont convenu de se rencontrer vendredi matin pour éviter que l’affaire se retrouve en cour.

Par le passé, les relations entre la municipalité et cette communauté ont toujours été relativement bonnes et respectueuses. Toutefois, les communications sont plus tendues ces jours-ci.

L'an dernier, les juifs hassidiques ont été condamnés à payer 1000$ en contraventions pour le non-respect de la réglementation municipale.

Un an plus tard, les écoles et centres communautaires interdits dans ce quartier en raison d'un zonage résidentiel sont toujours présents, selon la Ville, qui leur a envoyé des mises en demeure et qui menace de s'adresser à la Cour supérieure.

«Ce qu'on a observé, c'est qu'ils avaient une école -une, deux ou trois écoles, ce n’est pas certain- et un centre communautaire qui s'est, avec le temps, installé. Et ça ne correspond pas à la zone où ils sont, donc c'est un zonage résidentiel», a expliqué Kathy Poulin, mairesse de Val-David, lundi en entrevue à TVA Nouvelles.

«C'est certain que pour une municipalité, le recours judiciaire, c'est vraiment en dernier lieu. On essaie tout le temps de coopérer, de collaborer avec les citoyens et les résidents, mais il y a toujours le principe d'équité envers tous les citoyens», conclut la mairesse.

Les membres de la communauté juive hassidique se disent très surpris de ces mises en demeure, d'autant plus que, selon eux, les processus visant à changer le zonage sont entamés depuis au moins un an et demi et qu'ils ont investi 10 000$ pour fournir divers documents à la municipalité. Ils veulent maintenant régler ça à l'amiable.