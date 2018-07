Wall Street rebondit et termine en hausse

Wall Street a terminé en hausse mardi, aidée dans son rebond après plusieurs séances difficiles par l'espoir d'un apaisement des tensions commerciales entre Washington et Pékin et des résultats d'entreprises bien accueillis.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,43% à 25 415,19 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,55% à 7671,79 points après avoir perdu plus de 1% à chacune des trois séances précédentes.

L'indice élargi S&P 500 a pris 0,49% à 2816,29 points.

Après trois séances de baisse, «le marché a testé jusqu'où on pouvait descendre» et «est parvenu avec succès (mardi) à rebondir», a commenté Sam Stovall de CFRA. «Cela pourrait juste être un rebond de soulagement et il faut voir si cela se confirmera demain», a-t-il ajouté.

Les indices ont été aidés mardi par l'accueil positif réservé aux résultats de quelques grands noms de la cote, à l'instar du fabricant de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble (+0,85%) et du laboratoire pharmaceutique Pfizer (+3,47%), deux membres du Dow Jones.

Après la clôture étaient attendus les chiffres d'Apple (+0,20%).

Les indicateurs du jour étaient aussi encourageants, entre la hausse des dépenses et des revenus des ménages de 0,4% en juin, le léger raffermissement de la confiance des consommateurs en juillet ou la hausse surprise en juillet de l'activité économique dans la région de Chicago.

Le rebond du marché a aussi été alimenté selon les analystes de Wells Fargo par «les informations de presse sur une tentative de reprise des discussions entre les États-Unis et la Chine afin d'éviter une escalade de leur bataille commerciale».

Selon l'agence Bloomberg News, qui cite des sources proches du dossier, des représentants du Trésor américain sont engagés dans des «discussions privées» avec les services du vice-premier ministre chinois Liu He afin de rouvrir les négociations commerciales qui sont au point mort depuis plusieurs semaines.

Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin avait déjà fait état la semaine dernière de «conversations calmes» avec la Chine ajoutant que Washington était «prêt» au dialogue si Pékin avait l'intention «de négocier sérieusement un accord».

Le marché obligataire se détendait: le rendement sur la dette américaine à dix ans reculait vers 20H15 GMT à 2,957%, contre 2,973% lundi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,079%, contre 3,105% la veille.