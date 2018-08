20 000 artéfacts trouvés sur le site de l’Hôtel Queen

Ce sont plus de 20 000 artéfacts qui ont été découverts depuis le début des fouilles sur le site de l’Hôtel Queen, à Coaticook, en Estrie.

Un revolver, une paire de patins, des ciseaux de barbiers, des verres, des bouteilles de vin et des clous par milliers ont notamment été trouvés depuis 2012.

«Un incendie, c’est l’idéal. Quand on fouille une maison qui a été démolie, les gens ont sorti les meubles. Ici, les meubles ont brûlé, donc on trouve plein de choses. Les gens se sont sauvés et ont pris le peu qu’ils pouvaient», a expliqué Josée Villeneuve de la firme Patrimoine Experts.

C’est cette firme qui a eu le mandat, encore cette année, de faire les fouilles sur le site de l’hôtel incendié en 1897.

«Nous espérons que les archéologues mettront à jour des éléments importants de la culture matérielle de l’époque à Coaticook. Les découvertes qui ont été faites au cours des dernières années nous auront appris beaucoup sur la vie de l’Hôtel Queen et à l’Hôtel Queen», a dit Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook

Les fouilles archéologiques de cette année devraient être les dernières sur ce site.

«En effet, les recherches de cette année devraient mettre à jour la dernière portion de l’Hôtel Queen nous permettant ainsi de découvrir les dimensions complètes de l’hôtel», a expliqué la Ville de Coaticook dans un communiqué.

Les fouilles doivent se poursuivre jusqu’au 10 août.