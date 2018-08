265 sauveteurs et moniteurs en grève dès le 13 août

Alors que le Québec va connaître une nouvelle vague de canicule, TVA Nouvelles a appris que les 265 sauveteurs et moniteurs embauchés par la Ville de Longueuil ont prévu déclencher la grève pour une période indéterminée à compter du 13 août.

La nouvelle a été confirmée par André Duval, président de la section locale 306 du SCFP qui représente les employés de piscine à la Ville de Longueuil.

«La négociation ne va pas dans le sens souhaité, a déclaré M. Duval. Nous avons envoyé aujourd’hui des avis de grève à la Ville de Longueuil, au tribunal administratif ainsi qu’au ministère du Travail. Nous déclencherons la grève pour une période indéterminée à compter du 13 août.»

La situation concerne plus de 25 bassins (incluant la plage de l’île Charron) qui sont fortement achalandés durant la saison estivale. Ces employés sont sans contrat de travail depuis plus de deux ans et demi.

Selon le syndicat, les principaux litiges portent, entre autres, sur le refus de la Ville de fournir les vêtements de travail et d’assumer les frais des formations obligatoires pour le maintien à jour des certifications. Le refus systématique des demandes de congés annuels pose également problème.

«Les conditions de travail des sauveteurs sont souvent exécrables et en cette période de pénurie de main-d’œuvre, elles mettent en danger à la fois les salariés et les citoyens. Les employés déplorent la désuétude des installations et l’absence d’outils de travail adéquats ou d’équipements de protection. On parle par exemple de mesures de sécurité inadéquates dans les bassins isolés», écrivait dans un récent communiqué Stéphane Simard, vice-président, Longueuil du SREM-SCFP 306.