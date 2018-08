Accusé en lien avec la mort de deux ados happées par une voiture

Un homme de 22 ans a été accusé mercredi relativement au décès de deux adolescentes qui ont été happées par une voiture alors qu’elles marchaient sur le côté de la route.

Mathieu Desgagné fait face à des accusations de conduite dangereuse et de négligence criminelle causant la mort de Camille Lacombe et Shana Rochon, deux cousines âgées de 16 ans.

Le 10 août 2017, les deux adolescentes marchaient sur l’accotement du chemin Granada à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, dans une zone où la limite de vitesse est de 70 km/h, mais à quelques mètres d’une zone de 50 km/h. Vers 16 h 30, une voiture qui circulait dans la même direction qu’elles a dévié de sa voie et les a percutées. Les deux jeunes filles ont été projetées sur plusieurs mètres et ont atterri dans un fossé.

Selon nos informations, lorsque Mathieu Desgagné a appelé le 911 après l’accident, il ignorait avoir renversé deux personnes et croyait avoir heurté un objet. Il aurait raconté n’avoir jamais vu les deux jeunes filles alors que l’accident est arrivé en plein jour par temps clair. Il n’y avait aucune trace de freinage.

Les policiers avaient dit l’an dernier que ni la vitesse ni l’alcool n’étaient en cause dans la tragédie.

Les policiers et la Direction des poursuites criminelles et pénales ont mis près d’un an avant de terminer l’enquête et de déposer des accusations à l’endroit de Mathieu Desgagné. Selon nos informations, il n’aurait jamais accepté de livrer sa version des faits aux policiers.

La cause de la distraction qui a mené Mathieu Desgagné à dévier vers la droite n’est pas connue. Deux chiens se seraient trouvés dans sa voiture au moment de l’accident.

La mère de Camille Lacombe, Valérie Champagne, s’est dite soulagée que des accusations soient enfin déposées. «Nous pourrons enfin regarder vers l’avant. Nous souhaitons que le processus judiciaire nous en apprenne davantage sur ce qui s’est passé afin que nous puissions enfin faire notre deuil», s’est-elle limitée à dire pour ne pas nuire au processus judiciaire.