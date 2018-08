CAE met la main sur une entreprise américaine

CAE a fait l’acquisition de l’entreprise américaine Alpha-Omega Change Engineering (AOCE) pour environ 29 millions $ US.

Cette transaction a été réalisée par CAE USA Mission Solutions, une nouvelle filiale de CAE USA.

CAE USA Mission Solutions a pour mandat de créer des programmes de sécurité grâce à une procuration fournie par le gouvernement américain.

AOCE offre des services de formation des équipages, d’évaluation et d’essais opérationnels et de services de soutien technique au département américain de la Défense ainsi qu’aux agences de renseignement des États-Unis. Basée à Williamsburg, en Virginie, elle emploie 600 personnes.

«Cette acquisition cadre directement avec les priorités stratégiques de CAE en matière de croissance et d’expansion de ses capacités au sein du plus important marché de la défense au monde», a mentionné mercredi Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, par communiqué.

L’entreprise montréalaise a précisé qu’AOCE «permettra de renforcer les compétences principales de CAE USA en tant qu’intégrateur de systèmes de formation, de faire croître la position de CAE sur les plateformes ayant une longue durée de vie comme celles des avions de chasse, et d’accroître la capacité de CAE USA à mettre sur pied des programmes de sécurité de niveau supérieur aux États-Unis».