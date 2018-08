Des camps de vacances sensibilisés à la maladie de Lyme

Les jeunes qui passent leurs vacances en pleine nature sont davantage exposés aux risques de contracter la maladie de Lyme. C’est pourquoi les gestionnaires des camps de vacances du Québec, tout particulièrement ceux qui opèrent près des frontières américaines, comme en Montérégie, prennent des précautions particulières cet été.

On y fait davantage de prévention, explique d’abord Chloé Melançon-Beauséjour, de l’Association des camps du Québec.

Entre autres mesures adoptées, on évite de se promener dans les hautes herbes et on adapte son habillement. Les vêtements longs et de couleur claire sont en effet privilégiés, ainsi que les souliers fermés, et le bas des pantalons peut être dans certains cas inséré dans les bottes ou les chaussettes pour éviter tout accès à la peau pour les tiques porteuses de la maladie.

Le programme d’activités n’a toutefois pas été modifié en conséquence. «On vérifie aussi à la sortie de la forêt, on inspecte le corps pour s’assurer qu’il y a pas de tique cachée. [...] Je ne pense pas du tout qu’on soit rendus à limiter les sorties en forêt», indique Mme Melançon-Beauséjour.

Selon le dernier bilan de la Direction de santé publique, 122 des 147 municipalités de la Montérégie ont été touchées par la maladie de Lyme.