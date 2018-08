Deux suspects recherchés pour introduction par effraction

La Sûreté du Québec (SQ) cherche à identifier deux suspects en lien avec une introduction par effraction survenue à bord du train touristique L’Amiral, en mai dernier, alors qu’il était stationné à la gare intermodale de Gaspé.

Les deux individus se seraient introduits à l’intérieur du train pour y commettre un vol ainsi que divers méfaits. Les vidéos de surveillance ont permis de capter des images des suspects au moment où ils circulaient autour du train.

Lors des évènements, les deux hommes auraient été vus se déplaçant à vélo.

Le premier suspect serait âgé de 40 à 50 ans. Il mesurerait entre 1,72 m et 1,80 m (5 pi 8 po à 5 pi 11 po) et pèserait entre 77 kg et 81 kg (170 à 180 lb). L’homme porte une petite barbe de couleur foncée. Au moment des faits, il portait un manteau bleu pâle, des gants blancs ainsi qu’un pantalon vert.

Le second suspect aurait entre 40 et 50 ans. Il mesurerait entre 1,72 m et 1,80 m (5 pi 8 po à 5 pi 11 po) et pèserait entre environ 90 kg et 102 kg (200 à 225 lb). Il portait un manteau noir aux manches vertes à bandes blanches, sur lequel on peut voir un cheval «Mustang» à l’avant, ainsi que des jeans bleus.