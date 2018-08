Hausse des revenus et des profits pour CGI

Le groupe montréalais CGI a augmenté ses revenus, ses profits et son carnet de commandes au troisième trimestre de son exercice financier 2018.

Ses revenus ont grimpé de 3,7 % par rapport à la même période de trois mois l’an dernier pour s’établir à 2,9 milliards $. Ses profits ont crû de 9,8 %, soit 11,6 millions $, par rapport au troisième trimestre de 2017 pour atteindre 288,3 millions $.

«Notre solide performance au troisième trimestre est alignée avec l'exécution continue de notre plan et reflète nos investissements dans notre stratégie de croissance interne et par acquisition, a mentionné mercredi George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI. La confiance que nos clients nous accordent pour la mise en œuvre de leurs stratégies numériques se reflète dans la qualité de nos nouveaux contrats et le rythme avec lequel nous les avons remportés dans les douze derniers mois. Ce sont des indicateurs très prometteurs.»

Le carnet de commande de cette compagnie spécialisée dans les technologies de l’information a aussi grossi par rapport à la fin juin 2017. Avec de nouveaux contrats valant 3,5 milliards $ au troisième trimestre, il se chiffre à 22,4 milliards $, soit une augmentation de 1,6 milliard $ par rapport au trimestre correspondant en 2017.