Le mariage Morin-Prust fait des heureux à Pohénégamook

La venue du couple Maripier Morin et Brandon Prust pour leur deuxième mariage samedi à Pohénégamook crée des retombées économiques importantes pour plusieurs commerces de la région.

À compter de jeudi matin, la municipalité de Pohénégamook se prépare pour les derniers préparatifs afin d’accueillir les festivités entourant le mariage de l’actrice et animatrice de TVA et l’ex-hockeyeur qui a porté les couleurs des Canadiens de Montréal. La cérémonie sera célébrée à compter de 16 h samedi, à l’Église de St-Éleuthère.

La mairesse, Louise Labonté, n’a pas caché sa fierté, puisque sa municipalité sera sous les projecteurs samedi.

«Ça emmène des retombées pour les acteurs de la Ville, mais une belle visibilité aussi», a-t-elle soutenu mercredi.

Au total, c’est plus de 250 personnes qui ont été invitées, principalement les familles des deux mariés.

Cet achalandage fait en sorte que certains établissements d’hébergements affichent déjà complet. C’est le cas de l’Auberge Villa des Frontières.

«On a un taux d’occupation de 100 % et c’est excellent pour l’Auberge», a ajouté le copropriétaire de l’établissement, Réal Chouinard.

Une fois la cérémonie terminée à l’Église, les invités se dirigeront à l’ancien Musée du Domaine. C’est à cet endroit que se tiendront la réception et le souper. Du côté de la Ville, on se réjouit de la sélection de ce bâtiment, puisqu’il est fermé au public depuis de nombreuses années. On espère que l’événement entraînera une publicité positive de l’emplacement.

«Oui le milieu sera sûrement très fier que ce bâtiment trouve une autre mission pour pouvoir continuer de rayonner au-delà de Pohénégamook», a raconté la mairesse.

Il n’y a pas que les hôteliers, auberges et sites d’hébergements qui auront des retombées, mais le Club de golf Transcontinental de Pohénégamook recevra sa part lui aussi. Une centaine de personnes dans le cadre d’un tournoi de neuf trous sont attendus à compter de 7 h 30 dimanche.

Vers 11 h, les deux célébrités prendront des photos avec les différents quatuors du tournoi et signeront des autographes au public qui est invité à se rendre au Club de golf. Un geste grandement apprécié.

«Oui, nous ça nous fait vraiment une fleur de ce côté-là et on est heureux que sa famille va être présente. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont être proche d’elle et de Brandon aussi pour cette occasion-là», a expliqué Benoît Morin, copropriétaire du Club de golf Transcontinental et oncle de la mariée.