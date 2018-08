Le sabotage du réseau cellulaire durant le G7 revendiqué par l’extrême gauche

Une enquête criminelle a été ouverte à la suite d’un incendie qui a ravagé une tour, ce qui a paralysé le système de communication d’urgence lors du sommet du G7. Une action qui a été revendiquée par un site web d’extrême gauche.

«Le Journal» dévoilait en juin dernier que le réseau de téléphonie cellulaire de Bell, subventionné en partie par le fédéral pour améliorer les communications au G7, a connu une panne majeure durant le sommet. Cet incident avait paralysé toutes les communications, de Baie-Saint-Paul à Beauport, durant de longues heures.

La section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) cherche à trouver les auteurs de l’incendie qui a endommagé un câble tôt le matin du 9 juin dernier, rendant impossibles certaines communications sur la route 138 menant dans Charlevoix.

«Le commissariat aux incendies qui s’est déplacé lors de l’incendie a déterminé qu’une action humaine était probablement responsable de l’incendie en raison de certains éléments qui ont été trouvés sur les lieux», a relaté Cindy Paré, la porte-parole du SPVQ.

Revendication du geste

Le site internet d’extrême gauche mtlcontreinfo.org a revendiqué cette attaque.

«Des ombres se sont glissées hors de leurs tanières à l’assaut du réseau de télécommunication récemment mis à jour dans Charlevoix par de généreux toutEs-puissantEs. Le désir d’une bonne connexion qualité fibre-optique pour le festival du G7 repose sur quelques milliers de poteaux et gros filages noirs. Et non, ce n’est pas le genre de truc qui s’enflamme tout seul.»

Le SPVQ confirme que les enquêteurs ont été mis au parfum. «Il y a plusieurs éléments qui sont regardés en lien avec cette enquête-là (...) Nous sommes au courant de cette revendication», a indiqué la porte-parole.