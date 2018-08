Les propriétaires de la ferme ravagée sont atterrés

Les propriétaires de la ferme Pela d’Alma, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sont dévastés au lendemain de l'incendie qui a décimé leur troupeau de vaches laitières.

Les flammes ont pris naissance vers 12h30 dans une annexe construite il y a une quarantaine d'années. Le feu serait de toute évidence d'origine accidentelle, possiblement dû à une défectuosité électrique.

«Le foin et le bois étaient secs, et les ventilateurs fonctionnaient pour rafraîchir les bêtes», a signalé le chef du Service de prévention des incendies de la Ville d'Alma, Bernard Dallaire.

«En alimentant le feu en oxygène, les ventilateurs ont contribué à la propagation des flammes», a-t-il ajouté.

Les propriétaires, Johanne Gagné et Emrick Boulanger, ont refusé de commenter à la caméra de TVA Nouvelles mercredi. La ferme Pela est exploitée depuis 1942.

Un producteur de Saint-Bruno qui s'est lui-même relevé d'un incendie survenu en 2011, a tenu à leur apporter son soutien.

«Le lendemain de l'incendie, c'est la pire journée d'un producteur, a relaté Christian Turcotte. On est déstabilisé, on vient de perdre notre gagne-pain et malgré les messages d'encouragement, on ne sait pas si on va passer à travers.»

Les propriétaires de la ferme Pela disposent d'un an pour reconstruire. L'Union des producteurs agricoles les aidera s'ils veulent reconstituer leur cheptel.