Natasha St-Pier ravie d'être loin du showbiz

Natasha St-Pier mène une vie paisible dans les Landes avec son mari Grégory Quillacq et leur fils Bixente.

À l’occasion de la sortie ce vendredi 3 août d’un second album dédié à Sainte Thérèse de Lisieux, qui s’intitule Aimer, c’est tout donner, la chanteuse s’est livrée dans un entretien accordé à Gala. Installée depuis trois ans dans la région, Natasha St-Pier affirme mener «une vie simple et belle» auprès de sa petite famille et se sent bien plus épanouie que lorsqu’elle vivait à Paris.

«Je portais des vêtements onéreux, j’habitais un bel appart à Paris, j’étais invitée sur tous les plateaux télé. Mais je n’étais pas comblée. J’éprouvais un sentiment de culpabilité d’autant plus terrible que je menais une vie qui fait rêver», a-t-elle confié à la publication.

Mariée à Grégory depuis 2012, Natasha St-Pier donne également des cours de yoga depuis trois ans et médite avec son fils.

«Aider les autres à devenir une meilleure version d’eux-mêmes, pour moi, c’est cela le vrai succès», assure la chanteuse canadienne, dont le nouvel album reprend pour la seconde fois les beaux textes de Thérèse de Lisieux, celle qui préconisait «des petits actes d’amour au quotidien».