Québec doit s’attaquer «sérieusement» aux paradis fiscaux, selon la FTQ

En vue des prochaines élections provinciales, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) demande au gouvernement du Québec de s’attaquer sérieusement aux paradis fiscaux et hausser le taux d’imposition.

Dans un communiqué publié mercredi, la FTQ déplore que depuis plusieurs années Québec a réduit la progressivité de l'impôt sur le revenu et favorisé l'allègement des obligations fiscales pour une minorité de contribuables fortunés: «Chaque année, des sommes importantes cachées dans des paradis fiscaux échappent au Trésor public, cela ne doit plus être toléré», peut-on lire.

Selon Daniel Boyer, président de la FTQ, le gouvernement doit «agir sans délai» contre l’évitement fiscal et «contre ceux et celles qui cachent des fortunes dans les paradis fiscaux».

«Que ce soit les particuliers ou encore les grandes entreprises, tous et toutes doivent contribuer au financement de l'État, c'est une question d'équité», a déclaré M. Boyer.

La FTQ demande également une révision de la fiscalité et réclame, entre autres, la mise en place d'un impôt minimum pour les grandes entreprises ainsi que la création de paliers d'imposition supplémentaires pour les revenus des particuliers les plus riches.

«Tous et toutes doivent contribuer à soutenir et à maintenir des services publics et des programmes sociaux de qualité», a pour sa part indiqué Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ.