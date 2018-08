Quelle est la meilleure ville au pays pour élever une famille?

Avec son taux de chômage de 4,9%, ses maisons à 454 000 $ et ses ménages gagnant 119 000 $ par année, Saint-Bruno-de-Montarville vient d’être sacrée «meilleur endroit pour élever une famille» au pays pour la 2e année de suite par le magazine canadien Money Sense.

«Être premier au Canada parmi 415 villes, c’est pour nous bien sûr un immense sentiment de fierté, et ça nous pousse vers l’excellence. On veut continuer. On ne se repose pas sur nos lauriers», partage le maire de Saint-Bruno, Martin Murray.

Pour Money Sense, la ville de la Rive-Sud de Montréal d’un peu plus de 27 000 habitants a bien plus à offrir que des frais de garde moins chers qu’ailleurs au pays.

«Saint-Bruno s’est hissée dans le 25% supérieur du classement de toutes les villes au pays dans cinq des onze catégories, soit pour sa richesse/économie, son côté abordable, ses déplacements domicile-travail, son taux de criminalité et son accès aux commodités», note Claire Brownell du magazine canadien-anglais.

Plus de 18% de la population de Saint-Bruno a moins de 15 ans. Située à 20 kilomètres de la métropole québécoise, elle a son propre marché public, ses pistes de ski et son centre commercial. Son parc industriel compte des entreprises comme Cascades et Bombardier.

Saint-Constant au 2e rang

Après Saint-Bruno, c’est Saint-Constant, une autre ville de la Montérégie, de plus de 29 000 habitants cette fois, qui rafle la deuxième place au pays.

Un ménage sur deux là-bas a un ou plusieurs enfants. Plus de 20% d’entre eux ont moins de 15 ans. À Saint-Constant, le revenu moyen d’un ménage est de près de 94 000 $. Une résidence coûte en moyenne 333 000 $.

«On espérait être le numéro 1», lance avec une pointe d’humour sa directrice des communications, Manon Mainville, qui pensait bien détrôner sa rivale Saint-Bruno.

Au troisième rang, c’est Mont-Royal qui se démarque. Là-bas, 55% des ménages ont des enfants. Leur revenu moyen est de près de 192 000 $. Les propriétés se vendent 1,1 million $.

Pour ce qui du palmarès de la qualité de vie en général, Saint-Bruno surpasse une fois de plus toutes les villes au Québec. Viennent ensuite Westmount, Saint-Lambert, Mont-Royal et Lévis.