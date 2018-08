Trump «refait le coup» joué avec la Corée du Nord

Le président américain Donald Trump, qui a proposé de discuter avec l'Iran, à la surprise générale, «refait le coup de Kim Jong Un en Corée du Nord», a estimé mercredi le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

«Il refait le coup de Kim Jong Un en Corée du Nord: il attaque, il prend des mesures fortes et après il propose de discuter», a-t-il analysé sur la radio France Info, en référence à la récente rencontre historique entre le président américain et son homologue nord-coréen au terme d'une escalade verbale sans précédent entre les deux dirigeants.

«Pour l'instant en Corée du Nord cela n'a pas produit les effets attendus. Peut-être que cela viendra, il est souhaitable que cela vienne», a commenté le chef de la diplomatie française.

Dans une déclaration commune avec Donald Trump, Kim Jong Un a réitéré son engagement en faveur d'une «dénucléarisation complète de la péninsule coréenne». Mais depuis, le dossier n'a connu aucune avancée concrète.

Malgré son hostilité déclarée au régime iranien, M. Trump a semblé en début de semaine ouvrir la porte à des discussions avec Téhéran, sans conditions préalables, après avoir décidé en mai de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 et promis de réimposer des sanctions en deux étapes à l'Iran, le 6 août et en novembre.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a qualifié d'«effets d'annonces» qui «ne fonctionneraient pas» la main tendue de M. Trump.

Les Gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, ont eux affirmé leur rejet de négociations avec Washington, ennemi juré de l'Iran avec lequel les relations diplomatiques sont rompues depuis 1980.

«Le peuple iranien n'autorise pas ses dirigeants à rencontrer le Grand Satan (...) M. Trump, l'Iran n'est pas la Corée du Nord», a lancé le général Mohammad Ali Jafari, commandant des Gardiens de la révolution, dans une lettre ouverte publiée dans les médias locaux.

Mardi, M. Trump a déclaré à Tampa (Floride): «J'ai le sentiment qu'ils nous parleront très bientôt... ou peut-être pas, et c'est bien aussi». Il a de nouveau critiqué «l'horrible et unilatéral» accord sur le nucléaire conclu par l'Iran et les grandes puissances, dont la précédente administration américaine de Barack Obama.