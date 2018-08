Un cyberprédateur a fait plus de 70 victimes

Un cyberprédateur des Laurentides a reconnu mardi avoir parlé de sexe avec plus de 70 adolescents sur internet pendant cinq ans avant de se faire prendre.

Les policiers ont pu mettre la main au collet de Simon Drouin grâce à la plainte d’un garçon de 13 ans.

À l’automne 2014, l’homme maintenant âgé de 34 ans a eu plusieurs échanges à caractère sexuel avec l’ado, qui l’a dénoncé au Service de police de Saint-Jérôme.

Craignant que le résident d’Arundel ait fait d’autres victimes, les enquêteurs ont demandé l’aide de la Sûreté du Québec (SQ).

Une sergente de la SQ a alors contacté Drouin sur Facebook, en se faisant passer pour un adolescent de 14 ans.

Après à peine quelques jours, le cyberprédateur a commencé à parler de sexe avec l’agente d’infiltration.

Drouin a donc été inculpé de deux chefs de leurre, puis libéré sous conditions, en février 2016.

Lors de l’arrestation de Drouin, les policiers ont également saisi son ordinateur et son cellulaire.

Partout sur le web

En analysant le contenu de ces appareils, les enquêteurs ont découvert que le cyberprédateur avait fait plus de 70 autres victimes âgées de 13 à 17 ans, entre 2010 et 2015. Il sévissait sur Facebook, Messenger et le site de rencontre Badoo, entre autres.

Drouin a donc été arrêté une seconde fois en mai dernier, et 87 accusations supplémentaires se sont ajoutées à son dossier. Cette fois, il est demeuré détenu.

Mardi, au palais de justice de Saint-Jérôme­­­, le trentenaire a plaidé coupable à des chefs de leurre informatique, d’incitation et de contacts sexuels, d’avoir rendu du matériel sexuellement explicite accessible à un mineur et de production de pornographie juvénile.

Fellations

Le cyberprédateur ne s’est pas contenté d’écrire des choses obscènes sur son ordinateur, d’après le résumé des faits déposé à la cour, dont Le Journal a obtenu copie.

Il a rencontré certaines des 73 victimes en personne, dans le but d’avoir des contacts sexuels avec les adolescents.

À deux reprises en 2015, il a notamment fait une fellation à un jeune de 15 ans. Il a également demandé à l’ado de lui rendre la pareille.

Drouin s’est aussi masturbé devant sa webcam lors d’un échange sur Skype avec un second adolescent de 15 ans.

Le cyberprédateur reviendra devant le tribunal en octobre pour connaître sa sentence.

- avec la collaboration de Christian Plouffe