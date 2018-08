Un latte au détergent servi dans un McDo de l’Alberta

Une mère de famille a eu la mauvaise surprise de se faire servir un café latte dans lequel se trouvait du détergent dans un restaurant McDonald’s de l’Alberta dimanche.

Sarah Douglas, qui est enceinte de 32 semaines, a tout de suite remarqué que quelque chose n’allait pas avec sa boisson après avoir été servi au service au volant à Lethbridge.

«Dès la première gorgée, je me suis stationnée sur le côté et je suis allée cracher dans le fossé. J’ai rincé ma bouche avec de l’eau à plusieurs reprises après ça», a-t-elle expliqué à Global News.

«Je me demandais ce que j’étais en train de boire. Je savais simplement que ce n’était pas du café, ça avait un goût chimique.»

CAPTURE D'ÉCRAN, GLOBAL NEWS

Inquiète pour la santé de son fœtus, la mère de famille est retournée au restaurant pour savoir qu’elle avait bu.

C’est là que la superviseure s’est rendu compte de ce qui s’était passé.

«Les tuyaux pour le lait étaient plongés dans une bouteille de détergent», a fait savoir Mme Douglas.

Le propriétaire de l’établissement, Dan Brown, est revenu sur l’incident dans un communiqué qu’il a envoyé à Global News.

«Nous avons pris contact avec la cliente en question et lui avons présenté toutes nos excuses. Un inspecteur sanitaire s’est présenté dans notre restaurant qui ne fait pas l'objet d'une enquête. McDonald’s est connu pour la salubrité de ses restaurants et de la nourriture qui y est servie. Je suis encore désolé de ce qui s’est passé ici à Lethbridge (...) Nous avons mis en place un tout nouveau protocole pour le nettoyage de notre machine à café et pour qu’un tel événement ne se reproduise plus», a-t-il écrit.

C’est ce que veut Sarah Douglas qui a été vue par un médecin et se porte bien.

«Cet incident mérite plus qu’une simple tape sur les doigts. Il faut que les gestionnaires de restaurants prennent tout cela au sérieux et encadrent ceux qui manipulent de la nourriture.»