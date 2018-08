Audacieuse campagne internationale pour «Charlotte a du fun»

Depuis sa sélection au Tribeca Film Festival de Manhattan, en avril dernier, «Charlotte a du fun» poursuit une prometteuse carrière internationale, avec un titre («Slut in a Good Way») et une affiche beaucoup plus audacieux que ceux de la version originale québécoise.

«Salope dans le bon sens du terme», c’était le titre souhaité par le producteur Martin Paul-Hus, d’Amérique Film, pour «Charlotte a du fun», deuxième long métrage réalisé par Sophie Lorain.

Or, Les Films Séville, distributeur de l’œuvre au Québec, jugeait l’expression «Salope dans le bon sens du terme» trop salée, et a opté, en campagne de promotion, pour une affiche très sage.

À l’inverse, à l’échelle internationale, on aborde «Charlotte a du fun» avec beaucoup plus de cran, en lui accolant le titre ici controversé, «Slut in a Good Way», et une image officielle exposant sans gêne le décolleté de Charlotte (Marguerite Bouchard), qui esquisse sur la photo une moue aguichante.

«L’intention du distributeur d’ici était de rejoindre le plus grand public possible et, dans cette mesure, de ne pas trop provoquer, de ne pas choquer. Mais, ce qu’on a vu lors de la sortie à Montréal, c’est que les jeunes femmes de 18 à 24 ans avaient une vraie passion pour le film», a dit Martin Paul-Hus en entrevue.

«Au Marché du film de Cannes, on a vu des gens qui se prenaient en "selfie" devant l’affiche, parce qu’ils adoraient l’expression "Slut in a Good Way"», s’amuse le producteur.

Ainsi, si «Charlotte a du fun» a été dépeint au Québec comme un film pour adolescents, ailleurs sur le globe, on cherche à s’adresser aux cinéphiles un peu plus âgés.

«C’est étonnant de voir un sujet aussi moderne traité avec un tel regard, qui permet quand même aux jeunes femmes de s’identifier à ce qu’elles ont vécu. Soit les gens sont indifférents, soit ils sont passionnés par le film», a observé Martin Paul-Hus.

«Charlotte a du fun» raconte avec humour les sentiments ambivalents d’une adolescente, qui réalise qu’elle a fait l’amour avec tous ses collègues masculins du magasin de jouets où elle travaille. L’opus souligne avec un ton comique le double standard sexiste qui règne encore lorsqu’il est question de sexualité.

Sorti dans les salles du Québec au début mars, «Charlotte a du fun» fait partie du catalogue de l’agent de vente internationale Visit Films, qui se charge de son rayonnement ailleurs sur la planète, et a déjà été présenté dans des événements à Shanghai, en Chine, ainsi qu'en Nouvelle-Zélande.

Il sera de la programmation du festival du Film francophone d’Angoulême, à la fin août, et l’Espagne, le Japon et l’Australie lui font encore les yeux doux.