Des radios à peine mises en service ne sont plus fabriquées

La vaste majorité des radios du système de communication d’urgence (RENIR), dont plusieurs sont toujours dans leur emballage, ne sont plus produites par le fabricant et sont sans garanties, ce qui coûte des milliers de dollars aux contribuables.

Un total de 7800 radios ont été achetées en 2009 par le Centre de service partagés du Québec (CSPQ), croyant faire des économies d’échelle. Entreposées dans leur emballage depuis dix ans, ces radios sont mises en service graduellement.

Or, seulement 35 postes de la Sûreté du Québec sur les 116 prévus utilisent le «nouveau» système, qui devait pourtant être complètement en fonction en 2013.

Et même si le système connaît d’énormes ratés et des problèmes de signal pouvant mettre la vie des gens en danger, les ambulanciers de 11 MRC sur 14 ont migré à cette technologie.

«Le Journal de Québec» dévoilait mercredi les problèmes de signal qui mettent la vie des citoyens, des policiers et des ambulanciers en danger.

Plus fabriquées

Le problème, c’est que les radios achetées au coût de 660 millions $ il y a dix ans ne sont plus fabriquées aujourd’hui par le fournisseur de service Motorola. De plus, le gouvernement ne détient aucune garantie sur les engins et les pièces.

En avril, «Le Journal de Québec» publiait que des milliers de pièces d’équipements électroniques destinés aux services d’urgence québécois, dont des radios, dorment dans un entrepôt depuis près de dix ans, et ce, au coût de 200 000 $ par année. Selon nos informations, plusieurs pièces électroniques et informatiques pourraient rapidement devenir désuètes.

En raison de l’absence de garanties, le «CSPQ budgétise 25 000 $ par mois pour les réparations de toutes natures sur les équipements de réseau et sur les terminaux de tous types confondus», incluant les radios.

Les réparations portent sur les défectuosités ainsi que pour des bris de nature accidentelle.

Ces factures s’ajoutent aux 346 millions $ investis jusqu’à présent dans ce controversé programme de radiocommunication. À l’origine, RENIR devait être complété en 2008 et ne coûter «que» 144 millions $.

«De juin 2017 à février 2018, le CSPQ a encouru des dépenses de l’ordre de 144 000 $ pour la réparation de l’ensemble des composants du réseau et des terminaux, soit une moyenne de 16 000 $ par mois», défend le directeur des communications du CSPQ, Christian Therrien.

Nouveaux contrats ?

Malgré ce budget alloué, le CSPQ vient tout de même de lancer deux appels d’offres pour faire l’acquisition de radios et de pièces électriques ainsi que de matériel informatique de remplacement afin d’entretenir le réseau RENIR.

Ces contrats de cinq ans seront signés «dans le but d’assurer la continuité du service suite à d’éventuels bris d’équipement».