Elle appelle la police parce qu'une femme s'abrite de la pluie sous son porche

La présence d’une femme qui ne faisait que s’abriter sous une porte d’entrée de Brooklyn pendant une averse, le temps qu’arrive sa voiture Uber, n’a pas plu à la propriétaire de l’endroit qui en est venue à appeler la police.

La scène invraisemblable a été captée en vidéo par Darsell Obregon, qui ne cherchait qu’un refuge momentané.

«Dimanche après-midi, j’étais à Brooklyn, marchant vers le train, lorsqu’un orage a débuté. Je me suis alors réfugiée aléatoirement sous une porte d'entrée d’un appartement de Park Slope pour me protéger de la pluie et pour appeler un Uber. Pas plus de trois minutes plus tard, une jeune femme qui habite le bâtiment a ouvert la porte et m’a dit que je ne pouvais pas rester là et que je devais partir. Je lui ai dit que je n’allais pas bouger (elle ignorait que j’attendais ma course et que je partirais dans quelques minutes), alors elle a appelé la police», a-t-elle publié sur son compte Facebook accompagné d'une série de vidéos enregistrées au cours de l’échange.

Les vidéos montrent la propriétaire des lieux, Arabella Juniper Torres, alors qu’elle est au téléphone avec un répartiteur du 911.

«Alors allez-vous m’envoyer un agent parce que maintenant elle m'enregistre... Je lui ai demandé de partir et elle refuse», implore-t-elle.

Dans une autre vidéo, elle tente d’empêcher le conducteur Uber qui venait cueillir Darsell Obregon de partir et donne même son numéro de plaque d’immatriculation à l’opérateur à l’autre bout du fil.

«Si vous allez n'importe où, vous commettrez aussi un crime. Tu le sais, hein?» lance-t-elle au chauffeur.

La publication de ces vidéos est rapidement devenue virale et a été partagée près de 10 000 fois sur Facebook.