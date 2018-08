Neuf suspects épinglés sur la réserve indienne d’Opitciwan

Neuf suspects ont été arrêtés mercredi matin lors d’une opération antidrogue menée dans la réserve indienne d’Opitciwan, près de La Tuque, en Mauricie.

Quatre perquisitions ont été menées dans des résidences de la communauté, ont expliqués les autorités par communiqué, jeudi. Les policiers ont épinglé six femmes et trois hommes, en plus de saisir tout près de 2000 comprimés de métamphétamine, 23,5 grammes de cocaïne et 4438 $ en argent comptant.

Trois des suspects appréhendés devaient comparaitre jeudi, au palais de justice de Roberval, sous des accusations de possession de stupéfiants et de trafic de stupéfiants.

Les six autres prévenus ont été libérés sous promesse de comparaitre.

L’opération a été menée par le Service de police d’Opitciwan, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada et la Sûreté du Québec.