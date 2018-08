Vanessa Pilon et Alex Nevsky sont parents!

Vanessa Pilon et Alex Nevsky sont depuis dimanche les heureux parents d’une petite fille prénommée Claire.

L’animatrice a fait l’annonce de la nouvelle sur son compte Instagram en début de soirée mercredi.

«Claire. Petite merveille arrivée dans nos vies avec le soleil de dimanche matin, après une nuit intense, magique, difficile, animale, puissante et inoubliable», a-t-elle écrit en légende d’une photo du nouveau-né.

«Elle a pu naître naturellement, dans notre maison, grâce au soutien du plus merveilleux papa, et de l’équipe incroyable de sages-femmes de la maison de naissance du Haut-Richelieu, qui nous a suivis avec humanité, dévouement et passion tout au long de cette aventure, en honorant nos choix.»

Le chanteur et nouveau papa, Alex Nevsky, a partagé le même cliché de l’enfant sur son compte Instagram et a rendu hommage à sa conjointe.

«J’ai témoigné de la force extraordinaire de la femme dimanche dernier, j’ai vu mon amoureuse accoucher, à la maison, dans notre chambre. J’ai témoigné de cette merveille, complètement admiratif, ébloui devant la grandeur de la nature», a-t-il écrit.

«Nous voilà déjà quelques jours plus tard, comblés. On prend le temps de vivre. Notre fille est en santé. Merci la vie. Je n’ai jamais été si heureux, si amoureux.»