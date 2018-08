Aux urgences à 79 ans sur un banc extérieur

Une femme, dont la mère de 79 ans a dû passer une partie de ses 11 heures d’attente aux urgences de Saint-Jérôme sur un banc métallique à l’extérieur parce qu’on lui refusait une civière, se dit indignée et réclame plus d’humanité.

«Ce que j’ai vu était désolant, j’en ai pleuré», lâche Pascale Létourneau lorsqu’elle évoque son passage aux côtés de sa mère, Jacqueline Boivin, aux urgences du centre hospitalier de Saint-Jérôme, mardi.

Dénoncé sur Facebook

Pour alerter l’opinion publique sur le traitement reçu par sa mère sur place, Mme Létourneau a publié sur Facebook une photo de la dame de 79 ans allongée sur un banc métallique, à l’extérieur de la salle d’attente.

Pascale Létourneau explique avoir conduit sa mère aux urgences de Saint-Jérôme mardi après-midi parce que celle-ci souffrait de maux de ventre et que son médecin de famille était malade.

Elle indique qu’au triage, Mme Boivin a été classée comme patiente de niveau 4, ce qui équivaut à un degré d’urgence peu élevé.

À 20h30, après six heures d’attente sur une chaise rigide et inconfortable, Pascale Létourneau a demandé à ce que sa mère de 1,50 m et 40 kg soit placée sur une civière afin de pouvoir se reposer.

«L’infirmière m’a dit: “Non, on ne peut pas la coucher, on doit voir le médecin avant, c’est la règle pour tous”», raconte-t-elle.

Vers 23h30, après un nouveau refus, Mme Létourneau a pris les choses en main et a décidé d’installer sa mère sur un banc métallique situé dehors à proximité.

«J’ai mis ma mère dans une chaise roulante, j’ai mis des couvertures sur le banc et je l’ai allongée, dit-elle. Juste ça, c’était difficile, car elle avait vraiment mal. J’ai mis sa sacoche sous sa tête et elle s’est tout de suite endormie. Elle était épuisée.»

Choquant

Pascale Létourneau précise que sa mère a fini par être admise aux urgences autour de 4h du matin et qu’elle est restée depuis à l’hôpital où elle est traitée pour une infection de la vésicule biliaire.

Elle estime cependant choquant le manque de considération auquel la vieille dame a dû faire face.

«Ce n’est pas une question d’argent, mais juste d’assouplir un peu les règles pour respecter la dignité des gens, plaide-t-elle. Je ne demande qu’un peu d’humanité.»

«Je n’ai absolument rien à dire sur le personnel, ce que je décris c’est plutôt une situation qui est aberrante, surtout pour nos aînés», a précisé Mme Létourneau sur les ondes de LCN.

Question de priorités

Interrogé au sujet de ce cas précis, le CISSS des Laurentides a indiqué que les employés de l'urgence devaient se plier au jeu des priorités.

«Nous ne pouvons pas attribuer des civières à toutes les personnes qui veulent se reposer. La plupart des gens nous en demandent et nous en attribuons en fonction du triage, un processus extrêmement encadré», a déclaré son porte-parole au téléphone.

«La personne n’avait pas une condition qui nécessitait d’être installée sur une civière, malgré la réévaluation de sa situation de santé. Nous gardons les civières pour ceux qui en ont le plus besoin», a-t-il poursuivi.