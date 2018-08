Carnet de commandes bien garni pour SNC-Lavalin

SNC-Lavalin a vu ses profits diminuer au deuxième trimestre, mais son carnet de commandes a franchi la barre des 15 milliards $.

La firme d’ingénierie montréalaise a annoncé jeudi matin que ses contrats à venir atteignent 15,17 milliards $, alors que le carnet de commandes se situait à 9,57 milliards $ à la fin du deuxième trimestre de 2017.

«Nous commençons le troisième trimestre de 2018 avec un carnet de commandes bien rempli, plusieurs ententes-cadres de services récemment signées et une liste de contrats potentiels de haute qualité dans l'ensemble de nos principaux secteurs et régions; le deuxième semestre de 2018 s'annonce prometteur. L'intégration des activités d'Atkins progresse bien et nous avons pu partager des technologies, des données et des connaissances qui améliorent et élargissent nos services aux clients», a mentionné Neil Bruce, président et chef de la direction de SNC-Lavalin, par communiqué.

Baisse des profits

Les profits ont cependant fondu par rapport à la même époque l’an dernier. SNC a enregistré des gains de 83 millions $ (0,47 $ par action après dilution) pour la période de trois mois s’étant terminée le 30 juin dernier comparativement à 136,4 millions $ (0,91 $ par action après dilution) pour le deuxième trimestre de 2017.

Une charge nette de 88 millions $ prévus pour régler un recours collectif intenté en 2012 contre l’entreprise est notamment venue plomber ses résultats.

SNC-Lavalin a toutefois augmenté ses revenus qui sont passés de 1,9 milliard $ au deuxième de trimestre de 2017 à 2,5 milliards pour celui de 2018.

L’entreprise a également annoncé qu’elle aimerait se départir d'une portion (6,76 %) de son investissement dans l'Autoroute 407 ETR, une autoroute à péage reliant la région d’Oshawa à celle de Hamilton en Ontario. Les banques CIBC et RBC ont été mandatées pour trouver un acheteur.