«C’est l’année du renouvèlement» - Charles Lafortune

C’est une Voix transformée qu’on retrouvera à TVA cet hiver. La nouvelle équipe en poste apporte plusieurs changements au populaire rendez-vous, confirme Charles Lafortune. « C’est l’année du renouvèlement, déclare l’animateur. Ça va faire du bien, je pense. »

En marge des préauditions qui débutent ce matin à Montréal, Charles Lafortune raconte avoir été surpris du départ de Stéphane Laporte – et de toute son équipe – plus tôt cet été. Le grand manitou du concours de chant, qui tirait les ficelles depuis son entrée en ondes en 2013, a été remplacé par Jean-François Blais, le réalisateur et directeur artistique d’En direct de l’univers.

« Je l’ai appris en même temps que tout le monde, indique Lafortune en entrevue téléphonique. J’ai vécu de très belles saisons avec Stéphane. C’est quelqu’un que j’estime beaucoup. C’est un travailleur acharné et quelqu’un d’extrêmement talentueux. »

En terrain connu

Charles Lafortune demeure toutefois en terrain connu puisque Jean-François Blais a réalisé L’école des fans durant trois ans à TVA. Il a également déjà collaboré avec Dominique Savoie, la directrice du casting sur Tôt ou tard, son talk-show estival diffusé à TVA en 2000.

« J’ai rencontré Jean-François Blais, souligne Charles Lafortune. On a discuté. Il m’a fait part des nouvelles affaires qu’il voulait amener à l’émission, ce qu’il trouvait bon, ce qu’il voudrait changer... Ça se passe bien jusqu’à maintenant. Après six saisons, le diffuseur voulait renouveler le concept. Jean-François va offrir quelque chose de différent. »

La Voix continue d’être produite par Productions Déferlante. L’identité des coachs qui occuperont les fauteuils rouges n’a pas encore été dévoilée.

Pour encore longtemps

La Voix connaîtra encore plusieurs autres belles années, croit Charles Lafortune. La 6e saison du concours a rallié une moyenne de 2 015 000 téléspectateurs, selon les données confirmées de Numéris. Des résultats certes en baisse par rapport aux éditions précédentes, mais bien assez forts pour maintenir La Voix au sommet du palmarès des émissions les plus regardées au Québec.

« Le format ne s’épuise pas, insiste l’animateur. C’est un concept évolutif qui change de semaine en semaine : les auditions à l’aveugle, les duels, les chants de bataille, les directs, etc. Et c’est toujours aussi fascinant de voir et célébrer le talent. »