Charlie Sheen ne peut plus payer ses pensions alimentaires

Charlie Sheen a déposé une demande pour réduire le montant des pensions alimentaires qu’il verse à ses ex-femmes, Denise Richards et Brooke Mueller. L’acteur paye 20 000 dollars par mois à la première pour l’éducation de leurs filles Sam et Lola, et 55 000 dollars à la seconde, avec qui il a eu des jumeaux, Bob et Max.

Dans les documents obtenus par The Blast, Charlie Sheen insiste sur le fait qu’il est «blacklisté» de Hollywood depuis son clash très médiatisé avec Chuck Lorre, le créateur de la série Mon Oncle Charlie dont il a été viré suite à son comportement. Il a depuis révélé être porteur du VIH. «J’ai été incapable de trouver du travail et j’ai été blacklisté de plusieurs façons de l’industrie de l’entertainment», écrit-il dans sa demande de révision de pensions alimentaires.

Il ajoute être dans une «profonde crise financière» et met en avant les millions de dollars qu’il doit à ses avocats et aux impôts, en plus de ses crédits à rembourser.

Une audience est prévue le mois prochain au tribunal.

Charlie Sheen a été marié avec Denise Richards de 2002 à 2006 et avec Brooke Mueller de 2008 à 2011.