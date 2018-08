Des navettes automatisées autonomes au Parc olympique à Montréal

Des navettes automatisées autonomes circuleront d’ici la fin de l’été sur le site du Parc olympique et d’Espace pour la vie à Montréal, puisque l’administration Plante a autorisé le lancement de différents projets-pilotes.

Des essais avaient été réalisés au même endroit l’été dernier. Il s’agissait d’une première canadienne parce qu’aucune navette électrique autonome n’avait jusqu’alors circulé dans un tel environnement. Plus de 800 personnes avaient essayé la navette.

Une enveloppe de 390 000$ a été autorisée pour soutenir les différents tests devant être mis en œuvre pendant quelques semaines. Ils permettront de planifier les prochaines étapes, l’équipe de la mairesse Valérie Plante souhaitant éventuellement intégrer ce nouveau service dans l’offre de transport de la métropole.

«Ville d'innovation, Montréal veut se positionner comme un leader dans le déploiement des véhicules automatisés et est fière de participer à des projets-pilotes porteurs. Nous mettrons en place différentes initiatives au cours des prochaines années afin de contribuer au développement de solutions de mobilité alternatives, durables et efficaces», a dit Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif, par communiqué.

Soulignons qu’un budget de 5 millions $ a été accordé à la Ville de Montréal par le gouvernement du Québec dans le cadre de la Politique de mobilité durable. Cet argent permettra de réaliser plusieurs projets-pilotes d’ici la fin de 2022.