Des notes d'espoir accrochées à un pont pour prévenir les suicides

«Tu comptes», «tout ira bien», «tu n’es pas seul» : voici le genre de notes qu’une femme d’Auburn, en Californie, appose sur un pont où plusieurs personnes se sont rendues pour mettre fin à leur jour.

Depuis sa construction en 1970, le pont Foresthill a vu 87 personnes se suicider, un problème que tente de résoudre à l’aide de mots Brittney Hendricks, une propriétaire de studio de tatouage de la région. La dame collecte les mots d’espoir de personnes qui ont déjà songé au suicide ou qui ont assisté, impuissants, au départ d’un proche, et les accroche aux barreaux du pont.

«Je ne veux pas que quelqu’un croit que c’est le dernier recours, que tout le monde serait mieux sans eux», affirme-t-elle.

«Peut-être ont-ils seulement besoin de lire une note, peut-être auront-ils besoin d’en lire 500 avant de voir plus clair, poursuit-elle. C’est une cause très personnelle. Mon mari est un vétéran et il se débat avec un syndrome post-traumatique ainsi que de l’anxiété, je m’inquiète tous les jours de savoir qu’il pense à passer à l’acte.»

Mme Hendricks espère qu’en apercevant ces notes, un individu prêt à mettre fin à ses jours réalisera qu’il y a toujours une bonne raison de vivre et qu’il y a des gens pour l’écouter.

Vous ou un de vos prochez êtes en détresse? Appelez sans frais le 1 866 APPELLE (277-3553) partout au Québec ou visitez le site web de l'Association québécoise de prévention du suicide pour obtenir de l'aide.