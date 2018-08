Du pot légal près des étudiants

Les étudiants des cégeps et de l’université n’auront qu’à faire quelques pas pour se procurer de la marijuana, la Société québécoise du cannabis (SQDC) ayant annoncé jeudi l’ouverture d’une succursale au coin du chemin Sainte-Foy et de l’autoroute Robert-Bourassa.

La SQDC écoulera ses produits dès le 17 octobre au 2491, chemin Sainte-Foy. La succursale est située à quelque 500 mètres du cégep de Sainte-Foy, à 900 mètres du cégep Champlain St. Lawrence et à moins de deux kilomètres de l’Université Laval et du cégep Garneau.

La proximité de cette éventuelle clientèle étudiante n’a toutefois rien pour inquiéter la SQDC, qui assure respecter les modalités prévues à la loi encadrant la légalisation du cannabis.

Cette dernière stipule notamment que les succursales de la SQDC doivent être établies à 250 mètres des établissements primaires et secondaires.

«Il y a possibilité pour nous d’être près d’une université ou d’un cégep, sans problèmes. Les zones dans lesquelles les succursales sont déployées sont issues d’un travail collaboratif avec la municipalité. On a consulté nos partenaires et on a décidé d’un endroit qui nous semble approprié», a résumé Mathieu Gaudreau, aux affaires publiques de la SQDC.

Il nie vouloir cibler spécifiquement les étudiants en s’installant à proximité des établissements collégiaux et universitaires.

Le fait que le secteur soit bien desservi par le transport en commun, donc facilement accessible, a toutefois pu avoir une incidence sur le choix du lieu, reconnaît M. Gaudreau.

«Il faut offrir le produit à la clientèle, a-t-il plaidé. Ça fait partie de notre mission: amener les gens du marché noir vers le marché licite.»

La CAQ «mal à l’aise»

La Coalition avenir Québec balaie du revers de la main cet argument.

«L’argument du marché noir a bon dos, a déploré Éric Caire. On est en train de nous dire quoi? Qu’on est en train de rendre ça très accessible à de jeunes adultes, à l’université, et même à des mineurs, au cégep. C’est une triste logique économique.»

«Inquiet» et «très mal à l’aise» avec l’emplacement désigné, le député caquiste demande à ce que la Société revoie sa décision.

Militant pour une meilleure conscientisation des risques associés à la consommation du cannabis, le neuropsychologue Louis Richer ne se formalise pas de l’emplacement retenu.

«Ce n’est pas parce que ça va devenir légal et qu’on va en vendre dans des points de service que les gens vont plus consommer. Ceux qui veulent consommer le font déjà», a souligné le professeur et chercheur à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Mesures de contrôle

Mathieu Gaudreau rappelle qu’à l’instar de toutes les succursales de la SQDC, des mécanismes de contrôle seront appliqués.

Un agent de sécurité s’assurera notamment que les clients sont majeurs avant même leur entrée dans le commerce.

La succursale de Sainte-Foy est la deuxième à être dévoilée dans la capitale, la première étant située dans le secteur Lebourgneuf. La SQDC a aussi annoncé jeudi des établissements à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Mirabel.

Ce qu'ils ont dit

«C’est une décision qui s’explique très mal. Je trouve que ça envoie un message très curieux. Surtout qu’il y a un pourcentage non négligeable des étudiants du cégep qui sont des mineurs.» – Éric Caire, député de la Coalition avenir Québec

«Trouver un endroit pour vendre légalement du cannabis, ce sera toujours critiquable. Mais la localisation n’aura pas d’impact positif ou négatif. Moi, je suis contre la consommation, parce que ça a des effets sur la santé.» – Louis Richer, neuropsychologue, professeur et chercheur à l’Université du Québec à Chicoutimi

On connaît désormais l’emplacement de neuf des 20 succursales qui ouvriront leurs portes à temps pour le 17 octobre, lorsque la vente de cannabis sera légalisée au Canada.

À Québec: 670, rue Bouvier

2491, chemin Sainte-Foy

À Lévis: 95, route du Président-Kennedy

À Montréal: 6872, rue Saint-Hubert

À Drummondville: 965, boulevard Saint-Joseph

À Trois-Rivières: 3548, boulevard des Forges

À Rimouski: 110-1, rue Saint-Germain Ouest

À Saint-Jean-sur-Richelieu: 174, boulevard Saint-Luc

À Mirabel: 13421, boulevard Curé-Labelle