Le couple maudit de Rouyn-Noranda

Une femme d’affaires d’Abitibi et son conjoint sont accusés dans une sordide histoire d’agression sexuelle, de violence et d’extorsion qui aurait duré pendant 11 ans.

Daniel Laframboise, 50 ans, et sa conjointe Sandra Rapattoni, 48 ans, auraient fait au moins deux victimes selon les actes d’accusation qui ont été déposés hier.

À LIRE ÉGALEMENT

Un couple aurait agressé plusieurs femmes vulnérables en Abitibi

Mais la Sûreté du Québec croit que le couple aurait pu agresser beaucoup plus de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue et même ailleurs au Québec.

La SQ a d’ailleurs lancé hier un avis afin que d’autres victimes potentielles se manifestent.

Soumises à Laframboise

Selon ce qu’on a pu apprendre hier, le couple aurait charmé des femmes que la SQ décrit comme «vulnérables» afin de les agresser sexuellement au point de leur causer des lésions. La police n’a pas souhaité dire ce qu’elle entendait par «femmes vulnérables», se contentant de dire qu’elles étaient majeures et n’avaient pas de lien de parenté avec les accusés.

Selon les actes d’accusation, le couple aurait entre 2007 et le 1er juillet 2018 utilisé des menaces ou de la violence afin de forcer une des victimes à être la soumise de Daniel Laframboise. Il aurait fait la même chose pour une seconde victime entre février 2012 et février 2015.

Me Larose n’a pas voulu commenter ce chef d’accusation qui est relativement rare.

Daniel Laframboise est en plus accusé de séquestration, de menaces, de voies de fait armées, harcèlement, menace de mort et d’avoir transmis une photo intime d’un des victimes.

D’ailleurs, du matériel informatique a été saisi dans la résidence du couple.

Preuve volumineuse

L’enquête policière a duré plusieurs mois et la preuve contre les deux accusés est volumineuse, selon la procureure de la Couronne Émilie Larose.

La SQ a déployé la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série afin de collaborer avec d’autres corps policiers, une procédure rarement vue en Abitibi.

«C’est un dossier majeur pour nous», a mentionné le porte-parole de la SQ, Jean-Raphaël Drolet.

La femme d’affaires Sandra Rapattoni jouissait d’une bonne réputation à Rouyn-Noranda.

Elle avait le teint pâle et était au bord des larmes lors de sa comparution au palais de justice de Rouyn-Noranda.

La Couronne s’est opposée à la remise en liberté du couple.

Les victimes peuvent joindre la SQ au 1-800-659-4264

Un choc dans la communauté

L’arrestation de la femme d’affaires Sandra Rapattoni dans une sordide histoire d’agression sexuelle et d’extorsion a causé un véritable choc à Rouyn-Noranda.

Mme Rappatoni est propriétaire du Centre de secrétariat plus et du Centre d’apprentissage Boréal qui offre des services scolaires privés, des cours de langue et un service de traduction.

Une employée qui a exigé l’anonymat n’en revenait toujours pas de l’arrestation de sa patronne «qui a toujours été très correcte», selon elle.

Mme Rappatoni aurait d’ailleurs été arrêtée dans les locaux de l’entreprise située sur la rue Principale à Rouyn-Noranda.

Les voisins du couple n’ont pas souhaité commenter, mais ont simplement dit que c’étaient des gens qui semblaient avoir une vie rangée.

L’arrestation du couple est rapidement devenue le sujet de conversation par excellence à Rouyn-Noranda hier.

Un homme qui a bien connu Daniel Laframboise dit être tombé en bas de sa chaise en apprenant la nouvelle.

«Son père doit se revirer dans sa tombe. Comment il a pu en arriver là», a dit celui qui a aussi exigé l’anonymat.

Chroniqueuse

Sandra Rapattoni a été impliquée pendant plusieurs années dans les cadets de l’air de Rouyn-Noranda. Elle avait été démise de ses fonctions de présidente en mai.

Elle a également déjà fait du bénévolat pour le Club de soccer Boréal.

Elle a aussi écrit des chroniques dans le passé pour Dixquatre.com, un site web de faits divers et de blogueurs de droite. Ses articles ont depuis été retirés du site.