Aimia demande 450 millions$ pour son programme Aéroplan

La compagnie Aimia demande 450 millions de dollars pour céder son programme de fidélisation Aéroplan à un consortium mené par Air Canada.

Avec des partenaires, Air Canada veut reprendre le contrôle d'Aéroplan, dont il s'est départi au début des années 2000.

La semaine dernière, Air Canada, TD, CIBC et Visa ont mis sur la table 250 millions de dollars. Ils proposent d’acheter également une dette de deux milliards de dollars, soit les points détenus par les cinq millions de membres d'Aéroplan qu'il faudra bien un jour échanger.

Aimia a publié en soirée un communiqué dans lequel elle affirme que l’offre initiale de 250 millions$ a été haussée à 325 millions$. Mais elle estime que ça demeure insuffisant.

«Ni l’une ni l’autre ne reflète la valeur des activités d’Aéroplan pour les membres et les parties prenantes», peut-on lire.

«La proposition actuelle d’Aimia s’établit à 450 millions$ et inclut des modalités révisées qui suppriment toute incertitude découlant des discussions avec le consortium de partenaires actuels», mentionne également le communiqué.

Des analystes questionnés par TVA Nouvelles semblent voir du sens dans le rachat d’Aéroplan.

«Air Canada va avoir un soutien financier. Donc, la dette à supporter est bien moins pire pour Air Canada qu'elle ne va l'être pour Aimia», explique Maxime Trudel, expert en stratégies d’affaires numériques.

Plus tôt jeudi, Aimia annonçait être en discussion avec One Word, une alliance de compagnies aériennes, qui fait directement concurrence à Star Alliance, dont fait partie Air Canada.

Il s’agirait d’une façon de rassurer ceux qui détiennent des points Aéroplan, mais aussi de faire monter les enchères.

Les discussions avec One Word, dont font partie British Airways et American Airlines, visent aussi à rassurer les membres d'Aeroplan, qui craignent ne plus en avoir autant pour leurs points.

«Il ne faut jamais garder un grand nombre de points parce qu'on ne sait pas s'il va y avoir une dévaluation. On ne sait pas si certains partenaires qu'on aime vont quitter», conseille Maxime Trudel.

Heureusement, depuis mercredi, la loi interdit de fixer une date d'expiration pour les milles accumulés. Il est aussi interdit de réduire la valeur des points de façon disproportionnée.