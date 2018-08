Les deux parties ne s'entendent pas dans la cause d'un incendiaire

Un homme accusé d’avoir mis le feu à la maison de son ex-conjointe avant de se barricader chez lui en janvier dernier à Trois-Rivières souhaite plaider coupable.

L'avocat de Dany Gallagher avait annoncé vouloir disposer des dossiers de son client jeudi, mais finalement Me Alexandre Biron et la Couronne ne sont pas arrivés à s'entendre sur les modalités.

À plusieurs reprises, l'avocat Me Biron et la procureure de la Couronne, Me Catherine Lacoursière, se sont retirés de la salle de cour pour discuter, mais ils n'ont pas réussi à s'entendre sur certains faits de la preuve et la peine à suggérer au juge.

Si bien, que les deux parties ont demandé la participation d'un juge facilitateur dans le dossier.

Me Biron a précisé «qu'une demande de facilitation pénale, c'est un mode alternatif de règlement de conflit qui permet à un juge de tenir un type de médiation quand il y a des points de négociation qui achoppent entre deux procureurs et que le dossier pourrait être appelé à se régler éventuellement».

La procureure de la Couronne, Me Lacoursière, a expliqué que cela arrive assez souvent que des demandes de facilitation pénale soient faites.

«Depuis l'arrêt Jordan de la Cour Suprême, on veut essayer de plus en plus que les tribunaux soient efficaces et que les délais soient de moins en moins longs», a-t-elle souligné.

Rappel des faits

Dany Gallagher avait provoqué tout un déploiement policier le 27 janvier dernier autour de son logement de la rue Laflamme à Trois-Rivières.

Il s'y était barricadé pendant près de deux heures, avant de se rendre.

Les policiers craignaient alors qu'il ait des armes à feu et avaient établi un large périmètre de sécurités. Des voisins avaient été évacués.

Les événements s'étaient produits après qu'un voisin d'une ex-conjointe à Dany Gallagher ait appelé les policiers.

Il disait avoir vu Dany Gallagher quitter la maison de la dame en question alors que la demeure était en flamme. Du feu qui sortait du toit était alors visible.

La maison de l'ex-conjointe à Dany Gallagher a été une perte totale à la suite de l'incendie.