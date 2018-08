L'Estrie frappée par la pénurie d'EpiPen

Pour la troisième fois depuis le début de l'année, Pfizer a averti que ses auto-injecteurs EpiPen pourraient de nouveau être en pénurie au Canada en août, et l'Estrie n'y échappe pas.

Ce remède injecté chez les personnes aux prises avec une réaction allergique peut sauver des vies. Or, plusieurs pharmacies de la région n'en ont déjà plus en inventaire et la prochaine livraison est attendue seulement vers la fin du mois.

Cette pénurie est causée par un problème de fabrication que connait l'unique fabricant au pays, Pfizer Canada. En janvier et en avril dernier, la compagnie avait connu le même problème.

«On s'en était bien sorti lors de ces précédents épisodes, mais comme l'été est une saison plus propice aux déclenchements des allergies, nous sommes actuellement touchés par une pénurie», explique le copropriétaire de la pharmacie Familiprix de la rue Galt, Jean-Luc Trottier. Jeudi matin, le pharmacien n'avait plus qu'une seule dose disponible. «On peut toujours administrer deux doses junior, mais elles sont rationnées. Nous en recevons une par jour.»

À l'aube de la rentrée scolaire, ça risque de poser problème. «Souvent les enfants en ont un EpiPen chez papa, un chez maman, un à l'école et un à la garderie. Il va surement falloir se contenter d'un seul pour les prochaines semaines.»

Les pharmaciens rappellent que la date de péremption sur l'EpiPen indique la fin du mois inscrit. Ils suggèrent aussi de conserver et administrer en cas de besoin une dose dont la date de péremption est passée puisque son efficacité pourrait quand même sauver des vies.