Pour éviter les vols de vélo, les vis seront soudées

L’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, assure que ses nouveaux stationnements à vélo, qui se volent en un tour de main, seront bientôt soudés au sol pour dissuader les brigands.

Le «24 Heures» a révélé jeudi que les voleurs ont trouvé une faille pour dérober des vélos dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal puisque les poteaux de ces stationnements à vélo s’arrachent facilement du trottoir, malgré la vis antivol et les deux régulières visées à chacune des installations.

À la lumière de ce reportage, des lecteurs nous ont alerté ce jeudi que les mêmes supports à vélo se retrouvent dans le Sud-Ouest, mais que ces derniers possèdent trois vis ordinaires pouvant s’enlever avec une simple clé à molette ou un cliquet.

Le «24 Heures» s’est promené sur l’avenue Monk, ce jeudi, pour constater rapidement qu’au moins trois supports à vélo n’avaient aucune vis antivol d’installée.

L’arrondissement a d’ailleurs annoncé en juillet dernier que 100 de ces poteaux débarqueront de leur quartier au cours des prochaines semaines.

Bientôt soudés

Craig Sauvé, conseiller municipal dans l'arrondissement du Sud-Ouest, n’a pas été en mesure de confirmer si des supports à vélo possédaient des vis antivols dans son quartier.

«On a un modèle similaire au Plateau. On est en train de finir les installations de ça [les poteaux]. Il va y en avoir 100 de plus et tous les boulons vont être soudés après qu’ils seront tous installés. On passe donc à l’installation en premier et après on compte les souder», a-t-il expliqué.

M. Sauvé n’a pas été en mesure d’indiquer le nombre de poteaux installés, sur les 100 promis, qui n’ont toujours pas de boulons soudés pour le moment.