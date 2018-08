Un château de «Game of Thrones» pourrait être à vous!

Vous aimez les vieilles demeures? Vous êtes un fan inconditionnel de la série «Game of Thrones»? Sachez qu’un château utilisé comme lieu de tournage pour la populaire série de HBO est en vente.

Pour la modique somme de 850 000 dollars canadiens (500 000 livres sterling), une partie château de Gosford, situé à Markethill, en Irlande du Nord, pourrait être à vous.

Les connaisseurs reconnaîtront le château de Vivesaigues (Riverrun, en anglais), la demeure ancestrale de la famille Tully.

C’est l’agence Maison Real Estate qui s’occupe de la vente de ce château irlandais qui comporte plus de 15 chambres à coucher et 10 salles de bain, le tout réparti dans six appartements.

Bâti au milieu du 19e siècle dans le comté d'Armagh par Archibald Acheson, second comte de Gosford, le château est demeuré une propriété de la famille Gosford jusqu’en 1921.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, le château de Gosford a été utilisé pour héberger des troupes alors qu’un camp de prisonniers a été installé sur le domaine.

Le château a plus tard été transformé en hôtel, mais les touristes n’ont pas été au rendez-vous. Le domaine a été revitalisé au début des années 2000 et des rénovations majeures y ont été effectuées en 2006, explique l’agence immobilière.

«Les possibilités avec ce château sont infinies. Ce n’est qu’en venant le visiter que le château et son domaine que leur beauté peuvent vraiment être appréciés», a indiqué Maison Real Estate dans la fiche de vente.

Mais attention, le château ne possède aucun chauffage central... les nuits pourraient donc être fraiches!