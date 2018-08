Menaces de mort aux cyclistes: un chauffeur de la STLévis congédié

Un tribunal d’arbitrage a tranché: le congédiement d’un chauffeur de la Société de transport de Lévis était justifié après ses publications sur Facebook contenant des «propos plus qu’inquiétants» contre les cyclistes.

Le tribunal s’est ainsi rangé derrière les arguments de la STLévis qui a congédié son chauffeur Éric Savard, le 31 juillet 2017.

Deux semaines plus tôt, l’un des collègues de Savard avait eu «un comportement reprochable à l’endroit d’une usagère» qui voulait utiliser le support à vélo qui se trouve devant le véhicule de transport en commun. L’histoire avait fait grand bruit dans les médias.

Le geste du chauffeur avait rapidement été dénoncé sur la page Facebook «Spotted Lévis». C’est à ce moment qu’Éric Savard s’est mis dans le trouble, le 14 juillet au soir, deux jours après l’obtention de sa permanence.

«À mort les vélos», avait-il commenté. Durant cette même conversation, il avait aussi écrit: «Moi, je les prends pas dans mon bus».

Puis, en réaction à une citoyenne qui critiquait son commentaire, il en a ajouté, admettant qu’il était un employé de la société de transport. «Je suis le pire chauffeur de la STLévis. Aucune courtoisie, j’écrase les animaux, les vieux et les vélos! Et si je vois une femme avec une poussette, gros lot, j’accélère et je vise les genoux !!!»

Au départ, le chauffeur à l’emploi de la STLévis depuis 2011 a été suspendu avec solde, mais à la suite de l’enquête interne, Savard a été congédié.

«De tels propos disgracieux, ridiculisant nos usagers, haineux, violents et discriminatoires étaient tout à fait inacceptables, totalement gratuits et portaient gravement ombrage à l’image et Ia réputation de la STLévis», affirme l’employeur dans la lettre de congédiement.

La confiance était désormais brisée avec Éric Savard, plaide la STLévis.

La médiatisation des propos, explications et excuses mensongères, les manquements à d’autres obligations dans le cadre de son travail ont également été pris en compte par l’employeur, avançant qu’il s’agissait de véritables menaces.

Durant l’enquête, il est d’ailleurs prouvé que Savard était considéré comme un « troll » du web, même sur ses heures de travail.

«Trop peu trop tard»

Afin de contester la décision, le syndicat a déposé un grief. Savard a plaidé qu’il croyait écrire sur son mur Facebook privé, et non sur «Spotted Lévis», qu’il n’est pas un spécialiste de Facebook.

Selon le syndicat, il aurait agi impulsivement, en faisant de «l’humour sarcastique». Malgré ces explications, le grief n’a pas été retenu.

«Le plaignant a admis ses torts, mais c’est trop peu trop tard. Il y a beaucoup d’invraisemblances dans son témoignage. Il savait très bien qu’il publiait sur “Spotted Lévis” des propos plus qu’inquiétants pour le grand public. Il s’est affiché comme le pire chauffeur de la STLévis», a affirmé le tribunal d’arbitrage.