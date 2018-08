Un couple aurait agressé plusieurs femmes vulnérables en Abitibi

Un couple de Rouyn-Noranda a été accusé jeudi matin d'avoir fait de multiples agressions sexuelles sur au moins une femme vulnérable, mais la Sûreté du Québec (SQ) croit qu'il y en a d'autres.

Daniel Laframboise, 50 ans, et la femme d'affaires Sandra Rapattoni, 48 ans, sont notamment accusés d'agression sexuelle et d'extorsion. Laframboise fait également face à des accusations de séquestration et voies de fait armé. Il se serait également fait passer pour une victime afin d'obtenir un avantage pour lui-même.

Les faits reprochés se seraient produits sur une période de 11 ans entre le 1er mai 2007 et le 1er juillet 2018.

Un communiqué de la SQ mentionne que le couple aurait ciblé des femmes, dont certaines dans des situations de vulnérabilité afin d'obtenir des faveurs sexuelles. Dans les actes d'accusation, une seule victime est cependant mentionnée.

Le couple aurait utilisé l'extorsion pour arriver à ses fins. D'ailleurs, Daniel Laframboise est accusé d'avoir transmis une image intime d'une femme sans que celle-ci ne soit d'accord.

Sandra Rapattoni était assez connue à Rouyn-Noranda. Elle était propriétaire d'une entreprise spécialisée en secrétariat et en traduction de documents.

Elle a également écrit des chroniques dans le passé pour Dixquatre.com, un site web de faits divers et de blogueurs de droite.

Ses articles ont depuis été retirés du site. Mme Rapattoni a également été longtemps impliquée dans les cadets. Elle avait été expulsée de la direction de l'organisme il y a quelques mois.