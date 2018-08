Une piétonne meurt écrasée par un train à Québec

Une femme est morte, jeudi soir, dans une collision avec un train de voyageurs sur le chemin de fer près du Centre Vidéotron, à Québec.

Selon la police de Québec, la collision s’est produite vers 20 h 30 à proximité de l’avenue Plante, dans le secteur de Vanier. Le corps de la dame aurait été traîné sur plusieurs mètres.

C’est un employé de la compagnie ferroviaire Canadien National qui a d’abord contacté les policiers pour les informer qu’un train de VIA Rail venait de heurter un piéton sur la voie ferrée.

Le convoi de la société fédérale transportait 96 passagers et se dirigeait vers l’est. Deux heures après les faits, il était toujours immobilisé pour permettre aux policiers de faire leur travail.

Le décès de la victime, dont l’âge n’a pas été dévoilé, a été constaté sur place. L’événement a entraîné un important déploiement des policiers et des pompiers.

Peu de détails

Au moment de mettre sous presse, les enquêteurs entamaient à peine leurs investigations et la police de Québec disposait de peu d’information sur les circonstances du drame.

L’avenue Plante possède deux trottoirs qui traversent la voie ferrée, mais la police ne pouvait confirmer que la collision a eu lieu à cet endroit ou plus loin, dans un secteur boisé et clôturé. Les techniciens en identité judiciaire semblaient toutefois concentrer leurs efforts sur la rue Soumande face à place Fleur de Lys.

«Nous sommes présentement en enquête concernant cet accident. Il y a un périmètre sur les lieux ainsi que des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire qui tentent de faire la lumière sur les causes et les circonstances exactes. L’hypothèse du geste volontaire n’est pas écartée», a mentionné Cyndi Paré, porte-parole de la police de Québec.