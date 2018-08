Une vidéo rappelle l’importance de verrouiller ses portières en nature

Verrouiller ses portières de voiture peut garder les voleurs à distance... mais aussi les animaux. Le bureau d’un shérif du Colorado a tenu à le rappeler cette semaine à l’aide d’une vidéo qui montre l’étendue des ravages qu’un ours peut faire à l’intérieur d’un véhicule.

Avec humour, le bureau du shérif du comté de Jefferson, au Colorado, a publié cette vidéo mercredi. Ce message d'intérêt a rapidement été relayé par les médias américains. On y voit d’abord une portière de voiture s’ouvrir brusquement, actionnée à distance par les autorités. Quelques secondes plus tard, un ours en sort en laissant derrière lui une véritable scène de dévastation.

L’animal aurait mangé des provisions (il a laissé une moitié de banane dans un porte-gobelet) avant de faire une sieste.